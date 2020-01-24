Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об условиях выхода страны из состава Европейского союза (Brexit). Согласно договоренностям, Великобритания прекратит быть членом ЕС 31 января.

Борис Джонсон заявил, что это "фантастический момент", который "подвел итоги референдума 2016 года и положил конец затянувшимся спорам и разногласиям". Об этом он написал в своем Twitter.

"Сегодня я подписал Соглашение о выходе для Великобритании, чтобы покинуть ЕС 31 января, чествуя демократический мандат британского народа. Эта подпись предвещает новую главу в истории нашей страны", - написал Борис Джонсон в Twitter.

Фото: twitter.com/borisjohnson

Как сообщала "Страна", Джонсон пообещал Великобритании Brexit к 31 января после победы на выборах. это был крайний срок для Brexit, который переносили с 31 октября. Напомним, что 27 стран ЕС согласились удовлетворить просьбу Великобритании о "гибком" продлении Brexit до 31 января 2020 года.

Также мы писали, что подписание соглашения о Brexit анонсировали в Еврокомиссии.