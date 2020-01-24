34 солдата с черепно-мозговыми травмами. В США раскрыли последствия атак на американские базы в Ираке 8 января
В Пентагоне признались, что во время атак Ирана на американские военные базы в Ираке 8 января есть пострадавшие. Более трех десятков военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CBS News.
"34 американских военнослужащих получили травмы головного мозга и контузии из-за иранских ракетных ударов. Восемь человек отправлены на лечение в США", - цитирует канал слова представителя пресс-службы Пентагона.
Ранее Центральное командование США (CENTCOM) рассказало, что несколько военных с обстрелянных объектов в Ираке доставлены в госпиталь на территории Германии, принадлежащий США.
"Эти военнослужащие из соображений безопасности доставлены в Ландштуль (Германия) для дальнейшего обследования и необходимого лечения в амбулаторных условиях", - заявил Билл Урбан из CENTCOM.
При этом Урбан не назвал точного числа поступивших на лечение военнослужащих.
Как писала "Страна", 17 января США признали травмы у 11 своих солдат после атаки Ираном американских баз.
Мы также сообщали, что для удара по базам США Иран впервые использовал ракеты с разделяющейся боеголовкой, от которых в Ираке нет защиты.