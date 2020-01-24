В Пентагоне признались, что во время атак Ирана на американские военные базы в Ираке 8 января есть пострадавшие. Более трех десятков военнослужащих США получили черепно-мозговые травмы.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CBS News.

"34 американских военнослужащих получили травмы головного мозга и контузии из-за иранских ракетных ударов. Восемь человек отправлены на лечение в США", - цитирует канал слова представителя пресс-службы Пентагона.

Ранее Центральное командование США (CENTCOM) рассказало, что несколько военных с обстрелянных объектов в Ираке доставлены в госпиталь на территории Германии, принадлежащий США.

"Эти военнослужащие из соображений безопасности доставлены в Ландштуль (Германия) для дальнейшего обследования и необходимого лечения в амбулаторных условиях", - заявил Билл Урбан из CENTCOM.

При этом Урбан не назвал точного числа поступивших на лечение военнослужащих.

Как писала "Страна", 17 января США признали травмы у 11 своих солдат после атаки Ираном американских баз.

Мы также сообщали, что для удара по базам США Иран впервые использовал ракеты с разделяющейся боеголовкой, от которых в Ираке нет защиты.