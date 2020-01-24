В Киеве задержали двух мошенников, которые ограбили 81-летнего пенсионера на 100 тысяч гривен, представившись продавцами посуды. Двое незнакомцев встретили пенсионера на улице и проследовали до квартиры жертвы, поскольку у него не было с собой денег. Оперативники задержали грабителей "на горячем".

Ограбление произошло в квартире на бульваре Вацлава Гавела Соломенского района столицы. О подробностях ограбления сообщает пресс-служба полиции Киева.

По словам начальника Соломенского управления полиции Павла Василенко, действия незнакомца заметила дочь пенсионера, которая и вызвала полицейских.

"Один из злоумышленников остался на улице, а другой, попав в квартиру, разыскал и похитил сбережения пенсионера в сумме 100 000 гривен и пытался убежать. Действия незнакомца заметила дочь потерпевшего и пыталась его остановить, после чего вызвала полицию", - рассказал Василенко.

Злоумышленниками оказались двое иностранцев 1981 и 1982 рождения, которые ранее к уголовной ответственности не привлекались. Они воспользовались невнимательностью старика.

Фигурантов преступления задержали в течение нескольких часов. На место происшествия выехали патрульные полицейские, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и спецназовцы.

Начато уголовное производство по части третьей статьи 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого полицейские провели обыск по месту жительства нападающих и обнаружили деньги потерпевшего. Сейчас задержанным объявлено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Правонарушителям грозит до 8 лет лишения свободы.

Все фото: kyiv.npu.gov.ua

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