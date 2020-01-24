Сегодня, 24 января, в Украине зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Также в пятницу, но утром, премьер-министр Алексей Гончарук заявил о создании штаба по противодействию новому китайскому заболеванию.

"Страна" рассказывает о коронавирусе и описывают хронологию борьбы с ним в Украине.

Коронавирус в Украине

Первые новости о коронавирусе появились в последние дни прошлого года, но украинские власти внимания на них не обратили (по крайнем мере, публично).

В этот вторник, 21 января, "Страна" подготовила о инфекции большой материал. В нем мы в том числе рассказывали о мерах, которые к тому времени активно принимали во всем мире.

Например, в США начали разрабатывать вакцину, в России - экспресс-тест. В Азии, Австралии, США, РФ и некоторых странах Европы пограничники стали усиливать эпидемиологический контроль в аэропортах. Украинские власти же молчали.

В этот же день, несколькими часами позже, в Facebook Минздрава появилось первое сообщение по теме. Ведомство в своем посте пересказало общедоступную информацию из Интернета, и добавило данные об эпидмероприятиях в Украине.

"Центр общественного здоровья МОЗ Украины официально уведомил Пограничную службу Украины, руководителей областных и Киевского городского лабораторных центров Минздрава Украины, а также руководителей структурных подразделений здравоохранения областных и Киевской городской государственных администраций о ситуации с коронавирусом в Китае и об актуальных рекомендации ВОЗ", - отметили в ведомстве.

Впрочем, какие последствия возымели рекомендации Минздрава было непонятно. Например, в мире пограничники пытаются определить заболевших путем установки в аэропортах тепловизоров. Так можно выявить людей с повышенной температурой и, возможно, инфицированных коронавирусом.

Доступная информация пока такая: "На соответствующих санитарно-карантинных пунктах международных аэропортов [Украины] усилен контроль за пассажирами, прибывающими из Китая", - отмечает Минздрав.

Только сегодня утром украинские власти подключились к проблеме, волнующей мировую общественность. Как сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, Кабинет министров утвердил "очень четкий" план действий по предотвращению попадания коронавируса nCoV-2019 в Украину.

По словам главы правительства, в пятницу же состоится координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на границе, чтобы вирус не попал в Украину.

Это мероприятие действительно прошло, о нем стало известно вечером. Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что в стране зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. Два из подозрений не подтвердились.

"По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов. Каждый случай будет расследован и донесен до населения", - заявила Скалецкая.

Брифинг Минздрава относительно коронавируса 24 января

И.о. гендиректора Центра общественного здоровья Игорь Кузин дополнил: подтверждение диагноза нового коронавируса может занять две-три недели.

"В целом коронавирус с момента постановки диагноза подозрение на коронавирусную инфекцию до момента подтверждения - это 2-3 дня на уровне области. Подтверждение нового коронавируса возможно лишь через референтную лабораторию, которая определена ВОЗ, и на это может уйти от 2 до 3 недель", - сказал Кузин.

В это же время обращает на себя внимание другой важный момент. Буквально вчера, 23 января, Евросоюз запретил ввоз мяса птицы из Украины.

Связано это с тем, что в Украину вернулся птичий грипп. Он, как и коронавирус, также очень серьезный, поскольку тоже может передаваться от животного к человеку, быть чреват пневмонией и летальным исходом.

При этом относительно создания рабочего штаба по птичьему гриппу, который уже напрямую коснулся Украину, власти пока не сообщают.

Коронавирус: профилактика, симптомы, лечение

По состоянию на вечер сегодняшнего дня в Китае число заболевших новым типом коронавируса в увеличилось до 896 человек; 26 умерших.

По последним данным, 13 городов заблокированы в китайской провинции Хубэй из-за распространения смертоносного коронавируса. Меры предосторожности затронули около 30 миллионов человек.

Среди симптомов заражения коронавирусом человека такие: повышенная температура, кашель, затрудненное дыхание. То есть по первым признакам он похож на ОРВИ. Также он может быть похож на кишечный грипп, сопровождаемый диареей, тошнотой, рвотой.

Больному коронавирусом назначается терапия, основанная на приеме антибактериальных средства широкого спектра. Лечение проходит в инфекционном стационаре. При развитии заболевания - атипичной пневмонии - назначаются антибиотиков с противовирусным средством и глюкокортикостероидами.

Всемирная организация здравоохранения опубликовала профилактическую памятку:

мыть руки с мылом или вытирать их салфетками с содержанием спирта;

по возможности избегать тесного контакта с любым человеком с симптомами простуды или гриппа;

хорошо проваривать мясо и яйца перед употреблением в пищу;

избегать незащищенных контактов с дикими животными и домашним скотом.

Доктор Евгений Комаровский призвал украинцев не паниковать из-за китайского коронавируса по трем причинам.

Ухань находится далеко, и вряд ли украинцы массово там бывают.

С высокой долей вероятности с вирусом скоро разберутся, над этим работают ученые по всему миру.

Болезнь лечится, как обычный грипп, симптоматически, а меры профилактики такие же, как для обычного гриппа. Кроме того, среди тех, кто тяжело заболел - в основном старики и дети, то есть уязвимые категории, как и при гриппе.

Основные рекомендации Комаровского: обращать внимание на местный иммунитет - защищать слизистые оболочки, пить много жидкости, больше гулять в любую погоду.

Ознакомиться с блогом Комаровского по коронавирусу можно ниже.

И действительно, сегодня стало известно, что в Шанхае смогли вылечить первого в этом городе больного коронавирусом 2019-nCoV.

56-летняя пациентка по имени Чэнь уже выписана из городской больницы.

В течение шести дней ее температура держалась в пределах нормы, а новые тесты на коронавирус дали отрицательный результат. После чего пациентке разрешили отправиться домой.