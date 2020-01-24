Прокуратура Киева объявила о подозрении в совершении преступления двум людям, которые подозреваются в краже у посетителей спортклуба имущества на миллион гривен.

Пока посетители занимались в зале, воры похищали документы, ювелирные украшения, часы, платежные карты и другое имущество

По подсчетам полицейских, миллион гривен - общая сумма нанесенного потерпевшим ущерба.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, злоумышленники отслеживали посетителей на дорогих автомобилях, и после того, как они оставляли ценные вещи в камерах хранения, совершали кражи.

В настоящее время мужчинам сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.3, ч.5 ст.185 УК Украины. В суд направлено ходатайство об избрании злоумышленникам меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ограбление в спортклубе Киева. Фото: kyiv.gp.gov.ua

Как сообщала "Страна", под Киевом шесть людей в масках связали директора госпредприятия и ограбили его дом.

Также стало известно, как в столице иностранец подливал клофелин случайным знакомым и грабил их.