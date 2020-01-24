На борту самолета "Международный авиалиний Украины", рухнувшего 8 января под Тегераном, была гражданка Украины Елена Малахова - руководитель двух компаний. Как оказалось, последние упоминаются в отчете ООН как подозреваемые в нарушении эмбарго на торговлю оружием с Ливией.

Об этом сообщает CNN.

38-летняя Малахова сидела во втором ряду "Боинга", летевшего в Киев. Она была одним из двух пассажиров - граждан Украины на борту.

Малахова занимала пост директора украинской компании "Скайавиатранс" и совладельцем связанной фирмы Volaris Business, зарегистрированной в Эдинбурге (Шотландия). Обе компании занимаются авиаперевозками.

Елена Малахова. Фото: CNN

Единственный грузовой самолет Ил-76 Volaris, эксплуатировавшийся "Скайавиатрансом", был уничтожен при атаке беспилотника в Ливии в августе 2019 года. Атаку провели силы генерала Халифы Хафтара вскоре после приземления в Мисурате. Экипаж из восьми человек успел эвакуироваться.

"Скайавиатранс" и Volaris тогда заявили, что самолет доставлял гуманитарную помощь из Анкары. Однако Ливийская национальная армия Хафтара на пресс-конференции после инцидента заявила, что самолет был атакован, поскольку перевозил военную технику. Она предназначалась для признанного ООН правительства национального согласия в Триполи.

Группа экспертов ООН выступила с докладом, в котором заявила, что некоторые государства, в том числе Турция и ОАЭ, систематически нарушали запрет на поставку оружия в Ливию. В докладе сказано, что большая часть оружия была отправлена ​​в виде частей для беспилотников, которые маскировали под автомобильные детали.

Эксперты ООН провели расследование нападения на самолет "Скайавиатранса" и заключили, что полезной нагрузки для такого типа самолета было слишком мало. А аномалии в его документации означали, что "груз был военным материалом большого объема и относительно малой массы, например фюзеляж и крылья беспилотных боевых летательных аппаратов". К тому же эксперты посчитали сомнительным, что ливийскому правительству срочно понадобилось так много деталей для автомобилей.

Эксперты заявили, что протоколы "Скайавиатранс" и Volaris для проведения надлежащей проверки были "абсолютно неадекватны и не соответствуют цели".

В отчете ООН прямо не говорится, будто Малахова знала, что на самолете ее компании перевозилось незаконное оружие. Но в нем указано, что Volaris взяла на себя ответственность за таможенные разрешения и другую документацию на рейсах, выполняемых "Скайавиатранс", ссылаясь на договор между двумя организациями.

Контракт был подписан от имени Volaris инициалами "O.M.". И это лицо было внесено в список как "физическое лицо, обладающее значительным контролем" в Регистрационной палате Великобритании. В этом общедоступном списке фигурирует имя Елены Малаховой.

Менее чем за неделю до атаки на самолет Украина запретила своим перевозчикам летать в Ливию из-за ухудшения ситуации с безопасностью. По данным экспертизы ООН, "Скайавиатранс" и Volaris получили освобождение от запрета, поскольку заявили, что работают на Ливийский Красный Полумесяц.

Представитель Ливийского Красного Полумесяца сказал CNN, что у него нет никаких связей ни со "Скайавиатрансом", ни с Volaris, ни с Малаховой.

Напомним, "Страна" ранее кратко рассказывала о погибших на борту сбитого в Иране самолета.

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