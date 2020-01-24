Морской порт "Ольвия" в Николаеве передадут в концессию катарской компании QTerminals.

Отметим, что это уже второй украинский порт, который будет передан в концессию иностранцам. На днях были подведены итоги конкурса по Херсонскому порту, в котором победила компания с грузинскими корнями "Рисоил Херсон".

А сегодея были подведены итоги конкурса по порту "Ольвия". Как сообщил на своей странице в Facebook. министр инфраструктуры Владислав Криклий победителем стала катарская компания QTerminals. Она управляет портами в разных странах мира. В том числе и крупнейшим торговым портом Катара "Хамад".

Криклий также сказал, что на следующей неделе победители концессионных конкурсов "Рисоил-Херсон" (в морпорту "Херсон") и QTerminals проинформируют о планах развития портов "Херсон" и "Ольвия", а министерство - о планах по концессии других объектов.

Премьер-министр Алексей Горчарук во время брифинга в Кабмине отметил, что бюрократические процедуры, связанные с подготовкой и подписанием соглашения, займут несколько месяцев. "Ожидаем, что в ближайшие месяцы победители заключат соглашение о концессии и зайдут в порт для его дальнейшего развития", - сказал Гончарук.

Ранее "Страна" сообщала, как и зачем правительство передает в управление стратегическую инфраструктуру Украины.

Напомним, премьер-министр Украины Алексей Гончарук подпишет соглашение с немцами по "Укрзализныце" 5 февраля.