К выходным Украина окажется во власти мощного антициклона. Он обусловит температуру выше 0 на всей территории страны, а также преимущественно солнечную погоду.

Об этом пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Вообще Украина будет зажата между антициклоном, висящим над большей частью Европы, и циклоном, расположенным над северной частью континента. Однако погода у нас будет в основном зависеть от антициклона. Поэтому и в большинстве областей осадков не ожидается. Только в Сумской, Харьковской. Луганской, Черниговской и Киевской областях возможны облака и небольшие дожди.



В воскресенье уже практически на всей территории Украины будет преобладать сухая солнечная погода. Лишь в Карпатах пройдет снег и мокрый снег.

25 января на севере и востоке еще удержится порывистый, местами до сильного, западный ветер.

Температура воздуха в ночные часы будет от +2 до -4. Днем ​​25 января ожидается +2...+6 градусов, 26 января - +3...+9 градусов.

В Киеве в субботу будет облачно и ветрено, а в воскресенье ветер стихнет, в небе засияет солнце. Температура воздуха в столице ночью около нуля, 25 января +2 градуса, 26 января +4...+5 градусов.

С понедельника в Украине везде потеплеет на 2-4 градуса. 29 января, в среду, пройдут осадки.

Прогноз Диденко можно сравнить с данными Гидрометцентра. Там тоже обещают теплые выходные.

Ранее "Страна" писала, что к концу января в Киеве так и не наступила метеорологическая зима.