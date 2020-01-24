Правоохранители Белой Церкви задержали группу лиц, которые организовывали незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории города.

Задержанным уже сообщили о подозрении. Среди распространителей наркотиков есть несовершеннолетний. Наркотики сбывали путем так называемых "закладок", а с клиентами договаривались через Telegram. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

По адресам проживания фигурантов провели обыски. В квартирах были обнаружены наркотические средства, психотропные вещества, средства упаковки, средства связи, банковские кратки денежные средства. Решаются вопросы об избрании меры пресечения.

Как сообщала "Страна", в Киевской области полиция поймала банду наркоторговцев, в которую входил семейный врач.

Также мы сообщали, что за год в киевской подземке произошло 806 преступлений, самым "популярным" стало - "наркотики в кармане".

Ранее в Киеве взяли банду, которая торговала метадоном через закладки.