Полицейские вычислили банду, которая сбывала наркотики в Белой Церкви через Telegram
Правоохранители Белой Церкви задержали группу лиц, которые организовывали незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ на территории города.
Задержанным уже сообщили о подозрении. Среди распространителей наркотиков есть несовершеннолетний. Наркотики сбывали путем так называемых "закладок", а с клиентами договаривались через Telegram. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.
По адресам проживания фигурантов провели обыски. В квартирах были обнаружены наркотические средства, психотропные вещества, средства упаковки, средства связи, банковские кратки денежные средства. Решаются вопросы об избрании меры пресечения.
Как сообщала "Страна", в Киевской области полиция поймала банду наркоторговцев, в которую входил семейный врач.
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