Прокуратура направила в суд обвинительное заключение в отношении офицера Нацгвардии Украины, который жестоко избил своего соседа и выстрелил в него из пистолета.

Офицер нацгвардии находился вне службы рядом с местом своего проживания в городе Ирпене. Будучи изрядно выпившим, он выстрелил из пистолета с резиновыми пулями в соседа и совершил хулиганство, причинив потерпевшему тяжкие телесные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

В соответствии со ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда.

Напомним, инцидент произошел 3 ноября. Как сообщала пресс-служба полиции Киевской области, пьяный мужчина жестоко избил своего соседа металлической палкой и выстрелил из пистолета на пороге дома на улице Севериновская.

Пострадавшему оказали неотложную помощь. Им оказался 46-летний местный житель. Мужчину с многочисленными травмами головы и переломом челюсти доставили в больницу. Подозреваемым в нанесении телесных повреждений потерпевшему оказался 42-летний житель Ирпеня, капитан Нацгвардии Украины Руслан Томашов.

Как сообщала "Страна", в поезде "Киев - Ивано-Франковск" четверо пассажиров избили проводника за просьбу не курить в тамбуре.

Также стало известно, как Офис Генпрокурора возобновил дело против полицейских, которые избили человека при задержании в Одессе.