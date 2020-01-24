Стала известна программа визита в Украину государственного секретаря США Майка Помпео, который посетит Киев 30 января. У него запланированы встречи с президентом Украины и двумя министрами.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Госдепа США Морган Ортагус.

Как заявила Ортагус, в Киеве Помпео встретится с Владимиром Зеленским, главой Министерства иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком, чтобы "выразить поддержку США суверенитету и территориальной целостности Украины".

Кроме того, американский чиновник примет участие в памятной церемонии, посвященной погибшим на Донбассе.

Уже 1 февраля глава Госдепа отправится в Минск. Там у него пройдет встреча с президентом Александром Лукашенко и главой МИД Владимиром Макеем. Помпео хочет подтвердить им "желание США нормализовать двусторонние отношения".

Как писала "Страна", с 30 января по 4 февраля Помпео, кроме Украины и Беларуси, посетит Казахстан и Узбекистан.

А три дня назад мы цитировали признание Помпео о том, что США работают над сменой режима в Венесуэле.