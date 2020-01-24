Украинская поп-звезда Светлана Лобода опубликовала серию откровенных снимков в океане на фоне пальм в микро-бикини оттенка нюд.

Ее поклонники подозревают, что Светлана улетела на мексиканский курорт вместе с дочерьми, восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой.

По словам 37-летней звезды, таким образом она продлевает новогодние каникулы после нескольких январских концертов. "Доброе утро, малышка Ло", - подписала она новые фотографии.

Впрочем, сама Светлана не раскрывает место отпуска и компанию, в которой отдыхает. Поклонники восхищаются прекрасной форме певицы, которая без лишней скромности демонстрирует стройную фигуру и идеально плоский живот в постновогодний период празднеств.

"В прошлом году я приняла решение отдыхать весь январь, набираться сил на весь год, но, понежившись на солнышке 10 дней поняла, что сильно соскучилась по работе, вернулась на недельку, отработала пару тройку концертов, и обратно мчу на солнышко, к деткам, кайф", - прокомментировала певица.

Лободу забрасывают комплиментами: "Малышка на миллион", "Невероятно прекрасная", "просто огонь", "Красивое тело", "Это вообще законно быть такой красивой", "Фигура шикардос", "Большой океан, для большого человека", - пишут фолловеры артистки.

Как сообщала "Страна", Лобода снялась в клипе фронтмена Rammstein, сыграв роковую женщину.

Также она показала секси-фото, как обедает в простыне на голое тело.