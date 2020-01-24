Глава Госдепа США Майк Помпео с 30 января по 4 февраля посетит Украину, Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Об этом сообщила пресс-служба американского внешнеполитического ведомства, передает ТАСС.

Как сообщается, 30 января госсекретарь прибудет в Киев, там у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны. 1 февраля Помпео встретится в Минске с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и министром иностранных дел Владимиром Макеем.

После этого глава Госдепартамента направится в Казахстан, где проведет переговоры с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым.

Со 2 по 3 февраля Помпео будет находиться в Узбекистане, где встретится с президентом Шавкатом Мирзиёевым, а также примет участие в министерской встрече в формате "C5+1".

Ранее сообщалось, что Помпео признался, что США работают над сменой режима в Венесуэле.

Также мы писали, что Помпео поблагодарил Зеленского за позицию по Ирану и собрался приезжать в Украину в конце января.