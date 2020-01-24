Республика Беларусь временно приостановила импорт продукции птицеводства из Винницкой области. Это связано с распространением в этом регионе птичьего гриппа.

Об ограничительной мере говорится в указании, опубликованном на сайте Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Беларуси.

Департамент сообщает, что, по информации Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), на территории Винницкой области Украины зарегистрирован случай заболевания птиц высокопатогенным гриппом. В связи с этим, с 24 января вводятся временные ограничения на ввоз в Республику Беларусь из Винницкой области Украины следующей продукции:

живой птицы, инкубационного яйца, диких, зоопарковых и цирковых восприимчивых животных;

мяса птицы, яичного порошка, меланжа, альбумина и других пищевых продуктов переработки куриного яйца;

пуха и пера, охотничьих трофеев (пернатая дичь);

кормов и кормовых добавок из птицы, кормов и кормовых добавок растительного происхождения (за исключением кормовых добавок для кошек и собак, а также готовых кормов для кошек и собак, прошедших термическую обработку).

Одновременно ведомство приостановило все ранее выданные разрешения на ввоз перечисленных товаров на территорию Республики Беларусь из Винницкой области.

Как писала "Страна", на этой неделе Западная Европа тоже запретила ввоз мяса птицы из Украины.

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