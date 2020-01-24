Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая рассказала, что в стране зафиксировали три случая подозрения на коронавирус. По словам министра, два из подозрений не подтвердились.

Об этом министр сообщила на заседании оперативного штаба Минздрава.

"На сегодня в Украине мы уже расследовали три случая подозрения на коронавирус. Из них два не были подтверждены. По еще одному случаю проводится эпидемическое расследование с привлечением ведущих эпидемиологов. Каждый случай будет расследован и донесен до населения", - заявила Скалецкая.

Исполняющий обязанности генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин сообщил, что подтверждение диагноза нового коронавируса может занять 2-3 недели.

"В целом коронавирус с момента постановки диагноза подозрение на коронавирусную инфекцию до момента подтверждения - это 2-3 дня на уровне области. Подтверждение нового коронавируса возможно лишь через референтную лабораторию, которая определена ВОЗ, и на это может уйти от 2 до 3 недель", - сказал Кузин.

Напомним, в Китае продолжает распространяться опасная болезнь, которую уже окрестили "уханьской пневмониней" и которая вызывается новым типом коронавируса. Сейчас число заболевших составило уже 830 человек, 25 из них скончались. Вирус распространяется и на другие страны.

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