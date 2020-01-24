В парламент поступил и принят на рассмотрение комитетом проект закона о предотвращении героизации военных преступников и легализации нацизма. Он предлагает запретить символику подразделений Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП) СС. Автором документа выступил депутат фракции "Слуги народа" Максим Бужанский.

Карточка законопроекта под №2797 появилась на сайте Рады.

Проект Бужанского предлагает дополнить закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики", внеся в разряд запрещенных символов не только герб и флаг Германии 1939-1945 годов, но также эмблемы НСДАП и ее военно-полицейской организации СС (Schutzstaffel). Также нардеп инициирует запрет изображений и надписей, связанных со штурмовым управлением НСДАП СА, тайной полицией "Гестапо" и внутрипартийной службой безопасности СД.

Бужанский предлагает запретить производство, распространение и публичное использование перечисленной символики, а вдобавок присваивать географическим объектам названия упомянутых формирований и их членов, признанных виновными на Нюрнбергском процессе.

Проект вносит уточнение к формулировке "преследований по расовым, этническим мотивам" в пункт о расследовании преступлений тоталитарных режимов: "в том числе преследований и массовым уничтожением евреев и ромов во время Второй мировой войны (Холокост)".

Кроме прочего, документ предлагает рассекретить всю информацию о Холокосте.

Как писала "Страна", в декабре борец с нацизмом Бужанский высмеял мовного омбудсмена Татьяну Монахову, которая собиралась штрафовать детские кружки за русский язык. А через месяц проголосовал за ликвидацию в Украине русских школ.