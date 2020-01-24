Предприниматель из Одессы Владимир Усов, который основал фабрику 3D-печати Kwambio, а также издательство электронных учебников "Гутенбергз", стал главой Государственного космического агентства Украины. Усов набрал 10 баллов в конкурсе на эту должность.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в пятницу, 24 января, сообщает Думская.

Как отмечается, на втором месте — Владислав Власюк с 9,25, на третьем – Владимир Зимин с 8,75.

В компании Усова утверждают, что они консультировали Tesla и NASA по вопросам 3D-печати. Kwambio также сотрудничает с Coca-Cola, Stanley и акселерационной программой Techstars.

В 2019 году Владимир Усов запустил проект ADAM – систему печати костных имплантов, которые уже прошли доклинические испытания в Украине.

Усов Владимир Владимирович родился 23 сентября 1983 года в Одессе. Окончил Одесский национальный морской университет. Состоял в Партии промышленников и предпринимателей Украины, "Батькивщине", баллотировался в городской совет и Верховную Раду, но неудачно.

Ранее сообщалось, что чиновник Государственного космического агентства задержан ГБР за вымогательство.

Также мы писали, что 4 нобяря Кабмин уволил с должности главу Государственного космического агентства Павла Дегтяренко.