Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" предупредило об экстренных изменениях в работе пяти станций столичной подземки в центре города. Их временно закроют, чтобы проверить анонимный звонок о минировании.

Об этом пресс-служба метрополитена написала в соцсети Facebook.

Речь идет о станциях метро "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная". Правоохранители проводят их поочередную проверку, во время которой они не будут работать.

В 19:10 в метрополитене уведомили, что правоохранители провели необходимые проверки. Взрывоопасных предметов обнаружено не было. Все станции перешли в обычный режим работы.

Анонимные звонки о минировании часто становятся причиной сбоя в работе станций и их закрытия, что доставляет неудобства тысячам пассажиров. Так, 17 июля прошлого года из-за якобы минирования станцию столичного метро "Дворец спорта" закрыли на вход и выход. В начале ноября ситуация повторилась: власти закрыли станции "Майдан Независимости" и "Дворец спорта" из-за анонимного сообщения о минировании.