Стрельба в небольшом немецком городе Рот-ам-Зее, в результате которой погибли шесть человек, вероятно случилась из-за семейного конфликта. Полиция пока официально не подтвердила эту информацию.

Об этом сообщает издание The Bild в пятницу, 24 января.

Выстрелы прозвучали около 12:45 в пятницу в гостевом доме "Deutscher Kaiser". Как утверждает газета, тела жертв и пострадавших лежали как на улице, так и внутри здания, когда прибыла полиция.

Стрелок оказался 1983 года рождения. Он - гражданин Германии. Ранее сообщалось о его задержании сразу после расстрела шести человек. Количество раненых пока точно не известно.

Предыстория стрельбы пока остается загадкой. Впрочем, по информации издания, погибшие являются членами одной семьи.

В 17:00 по местному времени полиция и прокуратура дадут совместный брифинг, на котором сообщат больше деталей. Рот-ам-Зее - населенный пункт, в котором проживает 5200 жителей.

Ранее сообщалось, что под Киевом мужчина устроил стрельбу по собутыльникам, распивавшим алкоголь на детской площадке.

Также мы писали, что в Киеве вспыхнула стрельба возле супермаркета на Бальзака.