У пассажира "Аэрофлота" Максима Чумаченко погибло двое кошек после перелета из Нью-Йорка в Москву. Мужчине вернули разбитые переноски с травмированными животными при пересадке на рейс в Софию, несмотря на Priority-категорию груза. Животные скончались от травм, а у третьей кошки, которая летела трансфером прямо до конечного пункта - Болгарии, ветеринары обнаружили обморожение.

По словам Чумаченко, у него не было возможности взять кошек с собой в салон из-за ограничений "Аэрофлота". О случившемся он рассказал в интервью изданию Baza.

Когда пассажир прибыл в московский аэропорт Шереметьево, где должна была пройти короткая пересадка, один из пассажиров сказал Чумаченко, что при разгрузке его котов "швыряют". Тогда мужчина подошел к сотрудникам, чтобы разобраться: согласно билетам категории Priority, его багаж должны были разгрузить в первую очередь. Когда сотрудники "Аэрофлота" отдали пассажиру переноски с животными, обе были разбиты. Чумаченко описал, что у одной из них "дно ушло в потолок", ее перевязали веревкой, наверное, чтобы не развалилась.

После короткого разбирательства сотрудники "Аэрофлота" разрешили перевезти травмированных в салоне самолета. Однако животные одна кошка скончалась прямо в самолете, вторая - на приёме у ветеринара уже после прилета. Третью кошку хозяин забрал в аэропорту Софии - она была жива, но с обморожением.

Такие переноски получил пассажир Максим Чумаченко. Фото: Baza

Мужчина планирует обратиться в полицию, если компания "Аэрофлот" не инициирует разбирательство и не возбудит уголовное дело по статье "жестокое обращение с животными". Telegram-канал Baza сообщает, что "Аэрофлот" уже пообещал пересмотреть правила транспортировки переносок с домашними любимцами.

Как сообщала "Страна", случай с животными для "Аэрофлота" - не первый. В 2016 году французский бульдог, который находился в багаже с еще двумя собаками, замерз насмерть. Тогда компания заявила, что не причастна к его гибели, а хозяева не учли особенности породы. А в ноябре 2019 года 10-килограммового кота Виктора не пустили на борт самолета из Риги во Владивосток с пересадкой в Москве, пояснив это тем, что кот на 2 килограмма тяжелее допустимого веса.

Напомним, в мае 2019 года в аэропорту Шереметьево совершил жесткую посадку горящий самолет Аэрофлота.

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