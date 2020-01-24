В Донецкой области полицейские задержали злоумышленников, которые удерживали около 30 человек в трудовом рабстве. Людей держали в "реабилитационном центре" под предлогом лечения их от алкоголизма или от наркозависимости. На них физически и психологически давили, заставляли тяжело работать.

Об этом сообщает передает пресс-служба Национальной полиции.

"Около 30 мужчин и женщин удержали в доме под названием "Храм", осуществляли психологическое и физическое воздействие, принуждали к тяжелому труду. Нахождение потерпевшего в фальшивом "реабилитационном центре" стоило родным 2 тыс. гривен на месяц. За один трудовой день за каждого работника злоумышленники получали до 400 грн", - говорится в сообщении.

"Работников" набирали через объявления в интернете, обещая избавить от наркотической или алкогольной зависимости. Некоторых вербовали на улице.

"Морально сломанных потерпевших злоумышленники под наблюдением вывозили на строительные объекты в разных городах Донецкой и Днепропетровской области, где они выполняли тяжелую работу. За отказ работать удерживаемых наказывали методами физического воздействия", - отмечается в сообщении.

Полицейские пресекли деятельность одного из "центров", расположенного в Мариуполе. Также установлено лиц, содержавшихся здесь раньше. К ответственности притягивают лидера преступной группы и его сообщников - все они жители Мариуполя 31-37 лет.

Подозреваемым инкриминируют ч. 2 ст. 149 ("Торговля людьми") и ч. 2 ст. 146 ("Незаконное лишение свободы") Уголовного кодекса Украины. Им грозит до 12 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.

Фото: пресс-служба полиции

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