24 ноября уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба вместе со своими двумя сыновьями попал в страшное ДТП.

С момента аварии прошло ровно два месяца, поэтому "Страна" решила узнать состояние здоровья омбудсмена.

Как стало известно, сам Кулеба вышел на работу в начале января, а его старший сын, который получил более серьезные травмы, по прежнему проходит реабилитацию.

"На сегодня состояние здоровья Николая удовлетворительное. Конечно, повреждения еще дают о себе знать, но нужно время. Состояние старшего сына лучше, он сейчас находится на реабилитации. Реабилитация не будет быстрой, но присутствует положительная динамика восстановления", - рассказала помощница Кулебы.

По ее словам, следствие продолжается, а второй водитель здоров и тоже вышел на работу.

"Другому водителю вовремя была оказана вся необходимая помощь, и сегодня мужчина хорошо себя чувствует, и еще в декабре он вернулся к работе", - заявила она.

Напомним, жуткое ДТП, в которое угодил уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба, произошло 24 ноября. Оба водителя, а также 19-летний и 10-летний сыновья Кулебы получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в медучреждения.

Позже полиция Киевской области открыла уголовное производство по ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.