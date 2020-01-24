В китайском городе Ухань начали в срочном порядке строить новую больницу на 1000 пациентов. Участнок земли, которую выделили под больницу, более 25 тысяч квадратных метров. Её хотят построить за шесть дней.

Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

Работы уже начались, завершить их планируют через шесть дней. За образец для новой клиники взяли пекинскую больницу "Сяотаншань", которую построили за неделю в 2003 году, когда в пригороде Пекина произошла вспышка атипичной пневмонии.

Прием пациентов планируется вести с 3 февраля. Для строительства клиники были мобилизованы сотни рабочих и техники.

Ввласти готовы платить рабочим до 1200 юаней в день ( больше 4 000 гривен), что в три раза больше их обычной заработной платы.

Сейчас зараженные коронавирусом больные размещены в 61 больнице почти 12-миллионного мегаполиса.

Фото: Центральное телевидение Китая

Напомним, в Китае продолжает распространяться опасная болезнь, которую уже окрестили "уханьской пневмониней" и которая вызывается новым типом коронавируса. Сейчас число заболевших составило уже 830 человек, 25 из них скончались. Вирус распространяется и на другие страны.

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