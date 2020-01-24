Руководитель государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" по изготовлению ценных бумаг" Юрий Онищенко получил 600 тыс. гривен зарплаты в январе, что в несколько десятков раз больше чем зарплата президента Владимира Зеленского, который ежемесячно получает фиксированный оклад в 28 тысяч гривен.

Глава полиграфкомбината Юрий Онищенко получил 147 194 гривны зарплаты по основному месту работы 3 января. 16 января он задекларировал получение еще 452 166 гривен зарплаты на том же предприятии. При этом в декларации не указан период, за который была получена зарплата.

Фото: public.nazk.gov.ua

Кабинет Министров согласовал назначение директором государственного предприятия "Полиграфический комбинат" Украина" Юрия Онищенко в мае 2017 года. Отметим, что, помимо прочего, "Украина" традиционно печатает бюллетени для выборов, которые проходят в стране.

Как сообщала "Страна", глава авиационного госпредприятия "Антонов" Александр Донец получил 1,2 млн гривен зарплаты за декабрь.

Отметим, что у гендиректора государственной компании "Укрпочта" Игоря Смелянского зарплата составила 1 миллион 24 тысячи гривен.