В Харькове отменили спектакль с участием российского артиста Виктора Логинова, известного ролью Гены Букина в сериале "Счастливы вместе". Это произошло после обращения местных активистов в СБУ с информацией о том, что актер, попавший в базу сайта "Миротворец" за незаконное посещение Крыма везет спектакль в Харьков. Об этом сообщил руководитель организации "Світанок" Вадим Поздняков на своей странице в Facebook.

Спектакль с участием Виктора Логинова "Папаши" должен был состояться 6 февраля в харьковском театре имени Шевченко.

"Сегодня стало известно, что в харьковском театре имени Шевченко не будет спектакля с участием российского актера Виктора Логинова, который выступал в оккупированном Севастополе. Спектакль был отменен после нашего обращения в СБУ", - написал в соцсети активист.

На официальном сайте продажи билетов Харькова написали, что продажа билетов прекращена.

Ранее "Страна" писала о том, что в МВД подтвердили, что пограничники не пустили российских звезд в Запорожье.

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