В пятницу, 24 января, в Донецке сообщают об обстрелах. Громкие звуки слышно в разных районах города. Об этом пишут в социальных сетях.

О звуке обстрелов пишут из Киевского, Ворошиловского, Калининскго, Куйбышевского районов - то есть практически по всему городу.

Скриншот ВК "Донецк Новости Быстрого Реагирования"

Обстрелы подтвердили "Стране" жители Киевского и Куйбышевского районов Донецка. Также о канонаде заявили дончане, которые находятся в самом центре города. Они насчитали около 15 разрывов. В соцсетях пишут, что от разрывов в центре города дрожат окна.

При этом информации о разрушениях и жертвах пока нет.

Напомним, что ранее мы писали, что на Донбассе усиливаются обстрелы, а украинская армия несет потери.

Также мы писали, что глава МИД Украины Вадим Пристайко на днях заявил об эскалации конфликта на Донбассе.