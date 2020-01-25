Пограничники обнаружили нелегальный груз во время проверки рейса "Киев-Рига" в столичном аэропорту. Контрабандисты пытались вывезти из Украины военный двигатель для самолетов гражданской и военной авиации.

Пограничники обнаружили груз с работниками таможни и сотрудниками СБУ. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

По данным специалистов, двигатель относится к товарам двойного назначения, а по техническим характеристикам - к списку товаров военного назначения. "Двигатель применяется как специальное комплектующее изделие в качестве вспомогательной силовой установки на самолетах Ан-24, Ан-26, Ан-30, а также может использоваться в военной авиации", - говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Следователи СБУ внесли сведения в ЕРДР по ч.1 ст.333 УК Украины "Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю", - говорится в сообщении.

Как сообщала "Страна", украинка везла из Европы таблетки экстази в пакете с конфетами.

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Ранее из Украины пытались продать оружие в Иран через тайную расчетную систему "Хавала".