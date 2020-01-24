Беларусь "поставили раком" по вопросу углеводородов, но никто на это не посмотрел. Об этом заявил лидер страны Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шклов, комментируя конфликт с Россией из-за поставок нефти и газа.

"Извините, нас раком поставили по углеводородам, и никто на это не посмотрел – плевать на все союзы и прочее. А мы дрожим, боимся свою страну защитить", — сказал он и призвал перестать смотреть по сторонам и быть пушистыми и белыми.

По словам Лукашенко, надо работать на свою страну, а потом на другие. "У нас какие-то кроношпаны (вероятно, имеется в виду чешская компания Kronospan, которая занимается производством листовых материалов на основе древесины - Ред.) политику осуществляют и диктуют. Забудьте! Мы их не прессуем, не унижаем", — добавил он.

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Ранее Лукашенко заявлял, что Беларусь решила не отказываться от российской нефти, однако тестирование альтернативных маршрутов поставок сырья — не блеф. "Хотим посмотреть, что получится на самом деле, какие у нас будут потери по сравнению с нынешней ценой российской нефти", — объяснил он.

Контракт между Россией и Беларусью на поставку углеводородов истек 1 января. Белорусский лидер 10 января ввел налог для организаций, которые занимаются транспортировкой нефти и нефтепродуктов на территории республики. Кроме того, Лукашенко заявил, что Минск договаривается с США, ОАЭ и Саудовской Аравией о поставках нефти по мировым ценам.