В Болгарии объявили персонами нон грата двоих дипломатов из России. Об этом София уведомила российскую сторону. Их подозревают в шпионаже и сбором данных о выборах и энергетике.

Об этом сообщает на посольство РФ в Болгарии, а также прокуратура Болгарии.

"Нас уведомили о том, что два российских дипломата объявлены persona non grata", - сообщили в посольстве.

Болгарская прокуратура выявила двух дипломатов из РФ, занимавшихся, по данным Софии, шпионажем. При этом болгарские судебные власти пояснили, что у обоих есть дипломатическая неприкосновенность, и поэтому предъявить им обвинения нельзя.

Один из дипломатов, по версии следователей, с 2017 года занимался сбором данных о выборах в Болгарии. Второй с 2018 года собирал информацию, связанную с энергетикой.

Скриншот: Facebook/Посольство России в Болгарии

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