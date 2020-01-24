В субботу, 25 января, нв большей части Украины ожидается солнечная погода без осадков. Лишь в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях прогнозируют мокрый снег с дождем. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Холоднее всего ночью будет на Закарпатье и в Черновецкой области, где столбики термометров опустятся до 5-7 градусов ниже ноля. На остальной территории Украины в ночные часты от 0 до -3 градусов.

Днем снова вернется плюсовая температура. Теплее всего будет в Одесской, Николаевской и Херсонской областях, где прогреется до +6-8 градусов. На остальной территории будет до +2-5 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что синоптик показала карту, куда из столицы Украины уходит снег в середине января.

Также мы сообщали, что появились фото занесенного снегом Тегерана, где лепят снеговиков.