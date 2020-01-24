Украинский режиссер и телеведущая Оксана Байрак стала мамой в 55 лет. Ребенка родила суррогатная мать.

Об этом Байрак рассказала изданию КП.ua, говоря о своем новом ток-шоу "О чем молчат женщины", которое выйдет весной на СТБ.

В студии ток-шоу знаменитый режиссер и телеведущая будет откровенно говорить с героинями на все волнующие, спорные и самые сложные темы. В каждой программе Оксана Байрак обещает делиться и подробностями из своей жизни.

"Я буду откровенна так же, как и героини со мной. Я не умею говорить просто так, буду спорить или соглашаться с экспертами, высказывать свое мнение", - говорит Байрак. - "В одной из наших программ мы поднимем такую важную тему, как суррогатное материнство. Я очень сильна в этом вопросе, потому что мой ребенок тоже от суррогатной матери. Мы не просто поговорим об этом, а поможем героине и каждой зрительнице, которая оказалась в похожей ситуации, найти решение".

Оксана Байрак готова не только говорить по душам с каждой женщиной, но и дать "отрезвляющий", жесткий, но справедливый совет. Поэтому совместно с ведущей в студии все "за" и "против" будут обсуждать эксперты. Среди тем, которые ожидаются в ток-шоу, - пластическая хирургия, бодипозитив, чайлдфри, неравные браки, послеродовая депрессия и многие другие интимные проблемы, которые близки и знакомы женщинам.

"Оксана Байрак - легендарная ведущая, любимица всех мужчин, королева мелодрамы, женщина, которая раскрывает все свои секреты в социальных сетях. Миллионы девушек заваливают ее письмами благодарности, просьбами и своими историями. Никто как она не знает всех женских тайн, и теперь у Оксаны есть возможность рассказать, о чем молчат не только женщины, но и мужчины", - считает управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

В то же время, в окружении певицы удивились этой новости, хотя довольно тесно с ней общаются.

Напомним, в сентябре прошлого года Оксана Байрак опубликовала в своем Instagram фото ребенка, подписав лаконично: "Когда мир начинается с бизнес-класса. Люблю тебя". Однако вскоре его удалила. Френды телезвезды сразу же решили, что Байрак таки стала мамой в свои 55, как и хотела. Однако сама Оксана эту новость никак не комментировала.

Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и Канье Уэст стали родителями в четвертый раз. Мальчика выносила и родила суррогатная мать.

Также мы писали, что у Валерия Леонтьева не поняли, откуда пошли слухи о поиске суррогатной матери 70-летним певцом.