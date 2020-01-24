ID-карту и загранпаспорт украинцы получат в "смартфоне" весной 2020. Фото: dmsu.gov.ua

Украинцам до весны 2020 года обещают возможность получить электронную ID-карту и загранпаспорт в приложении "Дія" в рамках программы "Государство в смартфоне". Однако путешествовать с электронными документами можно будет только железнодорожным и воздушным транспортом в пределах Украины. 

Цифровой вариант ID-карты и загранпаспорта может потребоваться, например, во время поездок на поезде или самолете в пределах страны. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Украины в Facebook.

Новация ждет украинцев уже в конце февраля, поэтому "есть время, чтобы "сродниться" с новой идеей паспорта в смартфоне", говорится в сообщении.

паспорт в смартфоне

Фото: facebook.com/dmsu.gov.ua

Как сообщала "Страна", министр Кабмина Дубилет хочет заменить государственную спецсвязь приложением для смартфонов. Стационарные телефоны спецсвязи обеспечивают прямые линии для общения с президентом, премьером, спикером Рады. 

При этом 53% украинцев владеют цифровыми навыками ниже среднего уровня.

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