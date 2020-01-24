Окружний суд Замостья в Полше вынес приговор двум украинцам. Они убили 26-летнюю гражданку Украины и должны провести в тюрьме по 25 лет. Преступление было совершено в 2017 году.

О подробностях судебного заседания рассказывает польский портал kurierlubelski.pl.

Преступление было совершено 10 июня 2017 года, когда трое мужчин убили свою знакомую, с которой в тот день отдыхали на природе недалеко от польского города Грубешов.

26-летняя женщина начала требовать от трех соотечественников вернуть ей долг, мужчины решили убить ее - вывели "поговорить", в сторону от других участников пикника, затянули в подвал и начали душить, а когда жертва потеряла сознание, ее завернули в покрывало и на автомобиле вывезли к пруду, привязали к телу 15-килограммовый камень и бросили в воду.

Тело погибшей обнаружили через неделю после убийства, когда оно всплыло на поверхность. Мужчин задержали на украинской границе. Третий соучастник убийства сбежал из Польши раньше и разыскать его пока не смогли.

Задержанным грозило пожизненное заключение, но суд решил дать им по 25 лет тюрьмы каждому. Приговор еще не вступил в законную силу и скорее всего будет обжалован, причем обеими сторонами процесса - прокуратура будет требовать пожизненного срока, а адвокаты - уменьшения срока.

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