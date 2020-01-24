Президент Беларуси Александр Лукашенко не пользуется мобильным телефоном. Также он не использует другие современные гаджеты из-за опасения слежки. Телефон для звонка ему приносит адъютант.

Об этом президент заявил, посещая в пятницу, 24 января, Шклов. Президента цитирует государственное информационное агентство БелТА.

"У меня даже нет мобильного телефона. Смотрю: мои коллеги-президенты сидят, тычут в эти "айфоны" и прочее. Я этим не занимаюсь. Я знаю, что такое безопасность. Дело даже не в этом: у меня есть кому этим заниматься", - сказал Лукашенко.

Он отметил, что если кто-то ему и звонит по мобильному телефону, то адъютант его приносит.

"Но я почти по этой связи не разговариваю. Сейчас эти гаджеты у вас в кармане, и, где бы вы ни были, вас видят те, кто надо. Вам этого хочется? Нет", - добавил он.

Ранее "Страна" писала, что Лукашенко обвинил Россию в давлении на Беларусь и заявил, что не хочет быть последним президентом.

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