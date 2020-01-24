В Шанхае вылечили первого в этом городе больного коронавирусом 2019-nCoV. 56-летняя пациентка по имени Чэнь уже выписана из городской больницы.

Об этом сообщает агентство Sina.

По данным издания, ее самочувствие постепенно улучшалось. В течение шести дней ее температура держалась в пределах нормы, а новые тесты на коронавирус дали отрицательный результат. После чего пациентке разрешили отправиться домой.

Уточняется, что Чэнь долгое время жила в Ухане (этот город считают родиной китайского смертельного вируса). Вечером 10 января у нее начался жар, и женщина обратилась в городскую больницу. Через два дня Чэнь перевели в Шанхай, где и проводилось лечение. Для Шанхая это стало первым случаем заболевания.

Ранее "Страна" писала о том, что в Китае на утро пятницы, 24 января, число заболевших уханьской пневмонией достигло 830 человек, 25 из них умерли.

Также мы сообщали, что из-за смертоносного коронавируса власти Киета остановили продажу туров в страну.