Сегодня бывший президент снова возобновил хождение на допросы в Госбюро расследований.

Порошенко пришел после того, как его пригрозили привезти в наручниках - если он не явится по повестке.

Во время допроса произошло много интересного: нардепы от "Европейской солидарности" ломились в офис ГБР, поругались с охраной и полицией. А сторонники Порошенко на улице атаковали человека с золотым унитазом.

"Страна" проследила, как прошел допрос и проанализировала, что стало понятно после него.

Как Порошенко на допрос ходил

На 24 января экс-президента вызвали повесткой в ГБР, как свидетеля, по делу о возможной госизмене во время подписания Минских соглашений. Они дают широчайшую автономию отдельным районам Донбасса - полицейскую, судебную и языковую.

Перед прибытием Порошенко под стенами ГБР собрались его противники и сторонники, произошла небольшая потасовка. Мужчину, который пришел с макетом золотого унитаза, как символа коррупции Порошенко, вытолкали на проезжую часть.

Сам он пришел не один, а с депутатами своей политической силы "Европейская солидарность" и представителями семей Небесной сотни. Они выразили протест против назначения на пост заместителя главы ГБР Александра Бабикова, который ранее был адвокатом экс-президента Украины Виктора Янукович. И требовали, чтобы их приняло руководство ГБР.

Однако охрана ГБР не пропустила членов партии ЕС через проходную. В итоге перед входом в ГБР собрались 12 нардепов, это половина фракции Порошенко в Раде. Среди них Ирина Геращенко, Артур Герасимов, Николай Княжицкий, Владимир Арьев, Нина Южанина и другие.

Это вызвало возмущение экс-гаранта, который назвал сотрудников ГБР негодяями.

"Я хочу сейчас от имени нашей команды извиниться перед вами за такое поведение этих негодяев. Вам должно быть стыдно, вы не полицейские и вы не украинцы", - заявил Порошенко, обращаясь к правоохранителям через решетку на входе внутрь ГБР.

Он добавил, что из его допроса делают политическое шоу в стиле "Сватов" или "95 квартала" и что недопущение народных депутатов и семей Небесной сотни в помещение ГБР является грубым нарушением закона.

После этого со своими адвокатами под крики "ГБР превратился в ДНР" он отправился на допрос.

В свою очередь, нардепы из "ЕС" вызвали следственно-оперативную группу, чтобы зафиксировать нарушение закона сотрудниками ГБР в части закона про статус народного депутата. После этого на место приехала следственно-оперативная группа, которая разбиралась - был состав преступления в действиях сотрудников ГБР в отношении народных депутатов или нет.

Фото: Страна

Однако, еще до окончания допроса Порошенко, в ГБР озвучили и свою позицию по поводу инцидента. Там расценили это, как нарушение закона и вмешательство в деятельность ГБР.

"Государственное бюро расследований государственным правоохранительным органом. Согласно части 2 статьи 4 Закона Украины "О Государственном бюро расследований" запрещается незаконное вмешательство государственных органов, их должностных и служебных лиц в деятельность Государственного бюро расследований. Попытки народных депутатов Украины в настоящее время проникнуть в помещение Государственного бюро расследований, Бюро расценивает как прямое нарушение вышеуказанной нормы Закона", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ГБР.

Петр Порошенко вышел после допроса в 14:50, то есть прошло около трех часов с тех пор. как он прошел проходную в ГБР. Он сделал несколько заявлений журналистам, при этом о самом допросе по госизмене заявил немного.

"Это было ужасно слушать то, что сегодня происходит по минским договоренностям. Я никогда ничего подобного не слышал. О том, что значит первый, второй, третий, четвертый пункт? Да вы же пункты не даете! Что вас именно интересует? Что вас огорчает? К сожалению, следователь прятал глаза и это был очень плохой спектакль", - не очень конкретно формулировал бывший президент.

Также он назвал дела против него политическим преследованием и местью. Сказал, что из-за сегодняшнего допроса ему пришлось отменить международный визит в Швейцарию, где у него были намечены встречи в Давосе (форум проходил с 21 по 24 января - Ред.). При этом по его словам, дату 24 января для допроса выбрали намеренно, чтобы помешать его встречам в Давосе.

Он сказал, что приходил в ГБР 20 января, чтобы "прекратить инсинуации с повестками" и договориться, когда он сможет прийти на допрос, но ему сказали, что очень важно прийти 24 числа.

"Я думаю, что с высокой вероятностью они (сотрудники ГБР - Ред.) мониторят мою переписку. Увидели заказ билетов и именно в этот день назначили допрос, как свидетеля" - заявил Порошенко.

При этом, судя по его словам, 20 января в ГБР он пытался выторговать сделку - если он отменит поездку в Давос из-за допроса 24 января, то просит провести его по всем без исключения делам - то есть и по морякам, и по покупке канала "Прямой" и т.д. Видимо, чтобы решить все "оптом" и не приходить на другие допросы, назначенные в ближайшее время. Ранее Порошенко вручили повестку на допрос в качестве свидетеля на 30 января в деле касательно моряков и на 11 февраля в деле по "судебной реформе".

Однако, по словам Порошенко, по другим делам его не допрашивали, хотя дискуссия об этом заняла не менее часа.

"Сегодня больше часа велась дискуссия, что они отказываются меня допросить. То у них следствия нет, то они не готовы...", - сказал экс-гарант.

Он завершил свой выход после допроса общими фразами о том, что "будем защищать свою веру, свой язык, путь в НАТО и ЕС", то есть опять же свел допрос к вопросу политического преследования.

Отвечая на вопросы журналистов, придет ли он на следующие допросы, а ближайший уже 31 января, Порошенко ответил уклончиво. Сказал, что явится, если будет в стране. При этом упомянул, что собирается 27 января на Парламентскую ассамблею НАТО. И что в ГБР специально назначили допрос на 31 января, чтобы сорвать еще одну его поездку.

Напомним, что Порошенко фигурирует в порядка 13 уголовных производствах. Среди них дело относительно вероятного избежания уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Дело в отношении "Кузницы на Рыбальском", где Порошенко подозревается в хищении бюджетных средств и отмывании незаконных доходов через оффшоры. А также производство по факту возможной госизмены при подписания Минских соглашений в 2015 году.

Подавляющее большинство из этих производств (включая дело по Минским соглашениям) были открыты по заявлениям известного юриста Андрея Портнова.

При этом Порошенко не приходил на допросы, пока ГБР не предупредило, что в случае неявки без уважительных причин к следователю, может быть применен привод. Там отметили, что Порошенко проигнорировал уже около 20 допросов.

После этого, 20 января, он пришел в ГБР за повестками, а заодно пытался перенести даты допроса. У него были забронированы билеты в Швейцарию на 21 января туда и на 25 января обратно.

В ГБР назвали такой визит неожиданным и сообщили, что ждут его 21 января (адвокат Порошенко утверждает, что допроса в этот день не должно было быть) и 24 января. 21 января Порошенко на допрос не явился.

"Тревожащий огонь" по Порошенко

Сегодняшний допрос Порошенко в ГБР показал несколько вещей.

Первая - даже после ухода Романа Трубы с поста директора Госбюро дела по Петру Алексеевичу не прекратились. Это значит, что есть политическая воля продолжать следствие на самом верху. И в "Европейской солидарности" рано расслабились, радуясь увольнению Трубы.

Новое руководство ведомства, назначенное Владимиром Зеленским, мало того, что вынудило Порошенко добровольно явиться на очередной допрос, так еще и пригрозило накануне принудительным приводом. Что стало возможным лишь после снятия депутатской неприкосновенности с 1 января.

Порошенко стал по сути первым депутатом, который сходил на допрос после отмены иммунитета.

Вопрос только, на что нацелена эта тактика властей.

Пока ГБР зримо преследуют информационные цели. Каждый допрос Порошенко - это прежде всего шоу для избирателей Зеленского, который обещал стране посадки.

Впрочем, Порошенко и его сторонники также пытаются на этом хайпануть, превращая допроса в громкие пиар-акции - как сегодня, и в минувшие разы - для мобилизации своих сторонников.

Что же до перспектив реальной посадки экс-президента, то они достаточно туманные. По крайней мере пока все ограничивается допросами Порошенко как свидетеля. О вручении подозрения или же наложения ареста на активы экс-президента (что могло бы представлять серьёзную угрозу для экс-президента) речи пока не идёт.

При этом сам Порошенко активно переписывает активы на сына.

В тоже время с информационной точки зрения дело, по которому Порошенко сегодня вызывали на допрос, совсем для экс-президента не выигрышное.

Банковой политически выгодно "макать" Порошенко в Минские соглашения. Которые Зе-команда, не скрывая, хочет отменить или переписать (что в целом одно и то же). А Порошенко, который ранее грозно выставлял Зеленскому "красные линии", которые нельзя перешагнуть в переговорах с Путиным (например, не проводить выборы до передачи контроля над границей), выглядит в этой ситуации проигрышно, так как он сами эти "красные линии" перешел во время подписания вторых Минских соглашений в феврале 2015 года. В них, напомним, и содержится норма о том, что контроль над границей передается только после проведения выборов и внесения изменений в Конституцию по особому статусу.

Кроме того "минское дело" исключает масштабную поддержку Порошенко со стороны националистических кругов, чьи симпатии в этом вопросе будут скорее на стороне власти. Поскольку минские соглашения националисты считают проигрышем Украины. Понятно, что за деньги экс-президента многие националисты все равно будут его защищать и называть происходящее реваншем и заговором Москвы, но серьёзные акции в его поддержку вряд ли получатся.

То есть, судя по всему, Банковая продолжает тактику "тревожащего огня" по экс-президенту. Но закончится ли это его посадкой - пока вопрос.