Нафтогаз может остановить газоснабжение для 37 должников-производителей тепла уже с февраля 2020 года по причине задолженностей предприятий по газу. Без тепла могут остаться районы половины областных центров и Киева.

Концерн опубликовал список предприятий-должников, которые задолжали концерну свыше 454,4 млн грн. по состоянию на 23 января, на своем сайте.

"Ненадлежащие расчеты таких предприятий за газ создают угрозу для теплоснабжения потребителей в городах в отопительный период. Компания письменно уведомила эти предприятия о необходимости срочных расчетов для предотвращения остановки газоснабжения", – говорится в сообщении "Нафтогаз".

Среди должников - теплоснабжающие предприятия Кривого Рога, Каменского и Днепра, Житомира, Калуша, Киева и области (Малая Ольшанка, Софийская Борщаговка, Обухов, Чубинское), Счастье и Старобельск в Луганской области, Николаев, Одесса и область, Полтава, Острог, Сумы и Ромны, Харьков и область, Херсон и область, города Хмельницкой области и Смела Черкасской области. Всего 30 населенных пунктов.

Предприятия-должники по газу. Фото: naftogaz.com

Как сообщала "Страна", с января украинцы будут платить за газ по новым правилам. Каждому потребителю придут две платежки - за доставку газа и его потребление. Также мы писали, что с 1 января в Украине была установлена фиксированная цена на газ для населения. С января по апрель она составит 5500 грн за 1000 кубометров, без учета наценок на его доставку и распределение.

Ранее "Страна" писала о том, почему не все дождались обещанной властями скидки на коммуналку и чего ждать в январских платежках.

А также, как будет проходить обещанное снижение платежек за отопление на 30%.