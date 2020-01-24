Экс-президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко после почти трехчасового допроса в ГБР заявил журналистам, что уголовное дело против него является "политическим преследованием и местью".

"Безусловно, все это носит характер политических преследований. Пожалуйста, если есть месть к Порошенко со стороны руководства страны или руководства правоохранительных органов, но они вредят Украине, они подрывают международный авторитет, они подрывают Минские соглашения, они подрывают право Украины на самозащиту в рамках ротации кораблей и украинского статуса Керченского пролива", - заявил Порошенко.

Как он рассказал, следователи назначили допрос специально в эту дату, чтобы помешать Порошенко отправиться в Давос, где у него были запланированы ряд международных встреч.

"Я был вынужден отменить международный визит. В Давосе у меня были запланированы ряд международных встреч, и я думаю, что с высокой вероятностью они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов, и именно в этот день назначили допрос как свидетеля", - заподозрил бывший президент.

Как сказал Порошенко, следователи так и не смогли допросить его по всем открытым уголовным делам из-за нехватки времени.

"Им нужно шоу, шоу пишут известные сценаристы "Сватов" или "95-го квартала". Подчеркиваю, шоу мы им делать не дадим", - заявил Порошенко.

Кроме того, политик сообщил, что если он будет в стране, то придет на следующий допрос (ближайший 31 января). А он может не прийти, поскольку упомянул, что собирается 27 января на Парламентскую ассамблею НАТО.

"У нас в конце января должна быть Парламентская ассамблея НАТО, 27 я туда выезжаю, они назначают на 31 число снова допрос. Единственное для чего это делается, чтобы помешать международной деятельности", - заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко обвиняют в госизмене при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года. Дело в том, что экс-глава государства еще тогда перешел все "красные линии", которые он сейчас чертит Владимиру Зеленскому. Это проведение выборов на Донбассе до возвращения границы, особый статус Донбасса с внесением в Конституцию и многие другие нормы Минска-2. Все это было прописано в Минских соглашениях 2015 года, которые завизировал Петр Порошенко.

Именно это и стало поводом для возбуждения уголовного дела против Порошенко по заявлению известного юриста Андрея Портнова.