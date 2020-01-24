В Днепре от свиного гриппа А (H1N1) умер малыш 2,5 лет, у которого была тяжелая молниеносная форма болезни. Об этом рассказала заведующая отделом организации эпидемиологических исследований ГУ "Днепропетровский областной лабораторный центр МЗ Украины" Елена Кузьменко.

Об этом сообщает 9 канал.

По словам Елены Кузьменко, вирусологическая лаборатория Днепропетровской области уже подтвердила, что причиной смерти мальчика стал именно штамм гриппа А.

Напомним, всего с начала эпидемического сезона в Украине в результате заболевания гриппом умерли 11 человек. Ни один из них не был привит против гриппа.

Танее "Страна" писала о том, что в Житомире из-за вспышки гриппа и ОРВИ закрыли школы на карантин.