Фото: Нацбанк

Национальный банк Украины предупредил коммерческие банки о том, что 25 февраля 2020 года будут введены в обращение банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года. Перед этим НБУ поручил Банкнотно-монетному двору обеспечить изготовление банкнот номиналом 200 гривен образца 2019 года.

Об этом говорится в письме регулятора комбанкам, а также решении правления НБУ, текстами которых располагает "Страна".

"Департамент денежного обращения сообщает, что 25 февраля 2020 года будут введены в обращение банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года в соответствии с решением Правления Национального банка Украины от 21 ноября 2019 года №867–рш "О введении в обращение банкнот номиналом 200 гривен 2019 года" , - говорится в письме банкам.

Отмечается,что "в связи с этим направляем к сведению и использованию в работе сканированную копию вышеупомянутого решения правления Национального банка Украины".

В решении правления НБУ от 21 ноября 2019 года говорится, что банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года являются законным платежным средством, находятся в обороте наравне с банкнотами других годов выпуска и обязаны к:

а) принятию их по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины;

б) зачислению на счета, вклады, аккредитивы;

в) осуществлению переводов.

Также решением поручено Банкнотно-монетному двору обеспечить изготовление банкнот номиналом 200 гривен образца 2019 года и направить их в Центральное хранилище. Затем поручено обеспечить выдачу банкнот коммерческим банкам, а банкам, в свою очередь, обеспечить принятие таких банкнот от клиентов.

Приказ о выпуске купюре в 200 грнПриказ о выпуске купюре в 200 грнПриказ о выпуске купюре в 200 грн

Фото: Страна.ua

Напомним, что в начале декабря 2019 года Национальный банк Украины разослал коммерческим и государственным банкам описание новых банкнот - 50 и 200 гривен с детальным описанием купюр.

Размер банкноты – (75х148) мм, преобладающий цвет – светло-розовый. Банкнота напечатана на специальной тонированной бумаге. Состав бумаги по волокну-100% хлопка. Бумага не флуоресцирует в ультрафиолетовых лучах. Бумага содержит многотоновый локальный водяной знак, светлый элемент водяного знака, защитные ленты и защитные волокна.

В центральной части лицевой стороны банкноты размещено портретное изображения Леси Украинки, надпись "Леся Украинка" и строка из произведения поэтессы. У левого края банкноты, в нижнем углу, также размещены элементы для людей с ослабленным зрением в виде двух параллельных вертикальных черточек коричневого цвета.

Лицевая часть банкноты в 200 гривен. Фото: Страна.ua

В центральной части обратной стороны банкноты расположено изображение Въездной башни Луцкого замка, над которым размещена надпись "Двести Гривен. Указанные элементы дизайна выполнены краской синего цвета.

Обратная сторона банкноты в 200 гривен. Фото: Страна.ua

Также мы писали, что терминалы украинских банков отказываются принимать мелкие гривневые банкноты и монеты.

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