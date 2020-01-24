Национальный банк Украины предупредил коммерческие банки о том, что 25 февраля 2020 года будут введены в обращение банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года. Перед этим НБУ поручил Банкнотно-монетному двору обеспечить изготовление банкнот номиналом 200 гривен образца 2019 года.

Об этом говорится в письме регулятора комбанкам, а также решении правления НБУ, текстами которых располагает "Страна".

"Департамент денежного обращения сообщает, что 25 февраля 2020 года будут введены в обращение банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года в соответствии с решением Правления Национального банка Украины от 21 ноября 2019 года №867–рш "О введении в обращение банкнот номиналом 200 гривен 2019 года" , - говорится в письме банкам.

Отмечается,что "в связи с этим направляем к сведению и использованию в работе сканированную копию вышеупомянутого решения правления Национального банка Украины".

В решении правления НБУ от 21 ноября 2019 года говорится, что банкноты номиналом 200 гривен образца 2019 года являются законным платежным средством, находятся в обороте наравне с банкнотами других годов выпуска и обязаны к:

а) принятию их по номинальной стоимости всеми физическими и юридическими лицами без каких-либо ограничений по всей территории Украины;

б) зачислению на счета, вклады, аккредитивы;

в) осуществлению переводов.

Также решением поручено Банкнотно-монетному двору обеспечить изготовление банкнот номиналом 200 гривен образца 2019 года и направить их в Центральное хранилище. Затем поручено обеспечить выдачу банкнот коммерческим банкам, а банкам, в свою очередь, обеспечить принятие таких банкнот от клиентов.

Фото: Страна.ua

Напомним, что в начале декабря 2019 года Национальный банк Украины разослал коммерческим и государственным банкам описание новых банкнот - 50 и 200 гривен с детальным описанием купюр.

Размер банкноты – (75х148) мм, преобладающий цвет – светло-розовый. Банкнота напечатана на специальной тонированной бумаге. Состав бумаги по волокну-100% хлопка. Бумага не флуоресцирует в ультрафиолетовых лучах. Бумага содержит многотоновый локальный водяной знак, светлый элемент водяного знака, защитные ленты и защитные волокна.

В центральной части лицевой стороны банкноты размещено портретное изображения Леси Украинки, надпись "Леся Украинка" и строка из произведения поэтессы. У левого края банкноты, в нижнем углу, также размещены элементы для людей с ослабленным зрением в виде двух параллельных вертикальных черточек коричневого цвета.

В центральной части обратной стороны банкноты расположено изображение Въездной башни Луцкого замка, над которым размещена надпись "Двести Гривен. Указанные элементы дизайна выполнены краской синего цвета.

Также мы писали, что терминалы украинских банков отказываются принимать мелкие гривневые банкноты и монеты.