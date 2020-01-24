Украинский боксер в полусреднем весе Виктор Постол, возглавивший рейтинг WBC, встретится выйдет в ринг с обладателем титула Хосе Карлосом Рамиресом. Бой перенесли из Китая в США из-за вспышки коронавируса.

Изначально встреча боксеров должна была пройти на на китайском острове Хайнань 2 февраля. Нновая дата проведения поединка неизвестна, об этом сообщает Sport Arena.

Ранее оба спортсмена прошли этап взвешивания и вписались в лимит веса. Украинец весит на 66,3 кг, американец - 69,4 кг.

В последнем поединке Постол одержал победу над французом Мохамедом Мимуном. Бой прошел на арене Cosmopolitan в Лас-Вегасе, США. В четвертом раунде украинец подловил соперника апперкотом. По итогам боя судьи вынесли вердикт в пользу украинца – 98:92, 97:93, 99:91.

Как сообщала "Страна", Китай парализовал коронавирус, который грозит всему миру. Только за три недели после первого заражения коронавирусом заразились около 600 человек, из них 17 умерли.