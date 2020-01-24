В то время, пока мировая общественность обеспокоена китайским коронавирусом, в Украину вернулся птичий грипп.

Серьезность вируса подтверждает то, что на этой неделе Европа запретила ввоз мяса птицы из Украины.

Рассказываем, что известно о птичьем гриппе, сообщаем об эпидемиологической ситуации в Украине в целом и публикуем последние новости о китайском коронавирусе.

Птичий грипп: симптомы у животных и у людей

В Украине зафиксирована вспышку птичьего гриппа. Как результат, 23 января ЕС приостановил импорт мяса украинской птицы. Об этом сообщила Госпродпотребслужба.

В ведомстве отметили, что Украина на опережение предупредила своих международных партнеров об обнаружении опасного вируса.

Прецедент зафиксирован 18 января на промышленном предприятии "Хутор" Винницкой области. Лабораторные исследования установили диагноз "грипп птицы" типа А, субтипа H5.

Утвержден план ликвидации заболевания. Определены границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

Птичий грипп - это острая инфекционная вирусная болезнь животных. Она поражает органы пищеварения, дыхания и имеет высокую летальность. Опасность заключается в том, что, как и в случае с китайским коронавирусом, некоторые штаммы могут передаваться человеку.

Основные симптомы заболевания у птиц такие: уменьшение яиц, которые несут птицы; осложнения у них дыхания, быстрая гибель птицы без преждевременных симптомов.

Заражение птичьи гриппом человека происходит путем контакта с инфицированными птицами (домашними курами, утками, гусями и индюками), а также с поверхностью, зараженной их секрецией.

В группе риска сельские жители, которые держат птицу, а также работники фермерских угодий. При этом заболевший таким вирусом гриппом человек с очень низкой вероятностью может заразить другого человека. То есть основное распространение: от птицы к человеку, без последующей цепочки.

Человек, заболевший птичьим гриппом, чувствует симптомы так называемого обычного гриппа или ОРВИ: температура, кашель, боль в горле и в мышцах. Может проявляться инфекция глаз - конъюнктивит. Самое распространенное осложнение в таких случаях - пневмония, которая может привести к летальному исходу.

Отметим, что поставить диагноз - птичий грипп - могут исключительно в поликлинике. Поэтому в случае проявления симптомов необходимо сразу обратиться в больницу. Лечение происходит в инфекционном стационаре. Пациентам назначают антибиотики. Покупать их в аптеке самому и заниматься самолечением - опасно для здоровья и жизни.

Грипп и ОРВИ в Украине

В целом на минувшую неделю ОРВИ в Украине заболели 142 659 человек, из них 60,3% - дети. Это, отмечают в Минздраве, на 21,7% меньше эпидемического порога по Украине.

По результатам лабораторного исследования определены вирусы таких типов: А (Н1) pdm09, А (Н3), типа В. Несколько случаев не субтипировано.

Всего же в начала эпидемического сезона зарегистрировано 11 летальных случаев вследствие гриппа. Медики отмечают, что ни один умерший не был привит против гриппа.

На прошлой неделе против гриппа вакцинировано 1492 человек. А с начала октября прививки сделали 231 977 человек.

Украинские врачи публикуют симптомы гриппа:

внезапное повышение температуры выше 37,5;

сухой кашель или воспаление/боли в горле;

головная боль, мышечные и суставные боли;

общая слабость и недомогание;

диарея, рвота;

рези/боли в глазных яблоках.

Профилактика гриппа и ОРВИ

Центр общественного здоровья Украины составил памятку, как не заболеть гриппом и ОРВИ.

Среди них:

чаще мыть руки с мылом,

пользоваться антисептиками для рук на основе спирта,

проветривать комнату,

избегать контактов с больными,

одеваться по погоде и держать ноги в тепле,

питаться сбалансированно, есть витаминизированные продукты,

полноценно спать.

Подробнее о том, кто в зоне риска и сколько стоит цито-тест на грипп в аптеках, читайте в нашем материале.

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Коронавирус в Китае. Последние новости

По состоянию на вечер сегодняшнего дня в Китае число заболевших новым типом коронавируса в увеличилось до 896 человек. Ранее сообщалось о 830 заболевших и 26 умерших.

По последним данным, 13 городов заблокированы в китайской провинции Хубэй из-за распространения смертоносного коронавируса. Меры предосторожности затронули около 30 миллионов человек.

По распоряжению Министерства культуры и туризма КНР туристические агентства приостановили продажу туров для путешествий по стране и за ее пределами.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил о создании в Украине штаба по противодействию новому коронавирусу.

Украинский доктор Евгений Комаровский рассказал, стоит ли украинцам бояться нового вируса из Китая.

Комаровский призвал украинцев не паниковать из-за китайского коронавируса.

Во-первых, по его мнению, Ухань находится далеко, и вряд ли украинцы массово там бывают.

Во-вторых, с высокой долей вероятности с вирусом скоро разберутся, над этим работают ученые по всему миру.

Во-третьих, болезнь лечится, как обычный грипп, симптоматически, а меры профилактики такие же, как для обычного гриппа. Кроме того, среди тех, кто тяжело заболел - в основном старики и дети, то есть уязвимые категории, как и при гриппе.

Основные рекомендации Комаровского такие: обращать внимание на местный иммунитет - защищать слизистые оболочки, пить много жидкости, больше гулять в любую погоду.

Ознакомиться с блогом Комаровского по коронавирусу можно ниже.

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