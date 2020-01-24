Кабинет министров Украины на заседании 24 января создал рабочую группу по борьбе с последствиями изменения климата. Цель группы - охрана здоровья граждан от риска и последствий изменения климата.

Об этом сообщается в Telegram-канале премьер-министра Украины Алексея Гончарука

"Вместе с ЕС мы будем нарабатывать повестку дня для уменьшения уровня выбросов в рамках Парижского соглашения", - говорится в сообщении.

Группу возглавил Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. 28 января в Брюсселе, во время 6-го заседания Совета ассоциации Украина-ЕС, украинская сторона будет обсуждать вопросы сотрудничества по Европейском зеленом соглашении. Украина хочет присоединиться к соглашению как полноценный игрок.

Скриншот: Telegram/Прем’єр Гончарук

Напомним, по данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, по состоянию на 22 января метеорологическая зима в Киев еще не пришла.

В этом году во время Всемирного экономического форума в Давосе вопрос изменения климата был одним из центральных. На форуме выступала 17-летняя екоактивистка Грета Тунберг. Организаторы форума призвали бизнес-участников мероприятия пообещать к 2050 году уменьшить выбросы двуокиси углерода к нулю.