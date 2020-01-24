На сегодня число случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, возросло в мире до 849 человек. Кабинет министров утвердил "очень четкий" план действий по предотвращению попадания коронавируса nCoV-2019 в Украину.

Об этом заявил премьер-министра Алексей Гончарук в пятницу, 24 января.

"На заседании Кабмина в пятницу был утвержден очень четкий план действий. Уже создан оперативный штаб с участием Министерства здравоохранения, также налажена связь со Всемирной организацией здравоохранения для обмена информацией", - заявил Гончарук.

По его словам, уже в пятницу состоится координационное совещание между всеми службами, которые обеспечивают контроль на границе, чтобы вирус не попал в Украину. Это и Пограничная служба, и Таможенная, и органы санитарно-эпидемиологического контроля.

Премьер заявил, что в Украине случаев заражения этим вирусом пока нет. "По состоянию на сегодня никаких оснований для переживаний в Украине нет. Нет ни одного зафиксированного случая подобного заболевания на территории Украины", - отметил Гончарук.

По данным на утро 24 января, число подтвержденных случаев заражения пневмонией, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, возросло до 849 человек. Число летальных исходов увеличилось до 26.

Напомним, что по данным ВОЗ, неизвестный коронавирус создал чрезвычайную ситуацию только в Китае.

Также мы писали о том, что в Минздраве решили опрашивать пассажиров самолетов из Китая.