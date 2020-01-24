Авиакомпания SkyUp Airlines, который отменил рейсы в ОАЭ из-за катастрофы МАУ в Иране, в мае запустит рейсы на Крит, Корфу и Закинф из крупных городов Украины - Киева, Львова, Запорожья, Одессы и Харькова.

Перелет в Ираклион (остров Крит) будет доступен из Киева с 25 апреля, из Запорожья - с 3 мая, Львова - со 2 мая, Одессы - с 19 мая и Харькова - со 2 мая. Сначала из столицы рейсы будут осуществляться по субботам и воскресеньям, а с 26 мая будут осуществляться по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Стоимость билета в одну сторону с багажом составляет 3 286 грн из Киева. Как сообщила пресс-служба авиакомпании.

Также из Киева с 30 мая запускаются рейсы на остров Корфу, а с 31 мая – в Закинтос (остров Закинф). Рейсы на Корфу будут выполняться по субботам; стоимость билета - от 3,4 тыс. грн. В Закинтос – по воскресеньям; стоимость билета – от 3,4 тыс. грн.

Информация о рейсах в Ираклион из Львова, Запорожья, Харькова, Одессы следующая:

Из Львова рейсы будут осуществляться со 2 мая по средам и субботам; стоимость билета – почти от 3,3 тыс. грн.

Из Запорожья – с 3 мая по воскресеньям, с 28 мая – по четвергам и воскресеньям; стоимость билета – от 3,2 тыс. грн.

Из Одессы – с 19 мая по вторникам; стоимость билета – от 3,4 тыс. грн.

Из Харькова – со 2 мая по субботам, а с 27 мая - по средам и субботам; стоимость билета – от 3,7 тыс. грн.

Как сообщала "Страна", SkyUp запускает новые рейсы из Киева, Одессы, Львова и Харькова в Италию.

Также мы сообщали, что лоукостер SkyUp изменил правила перевозки багажа и пассажиров.