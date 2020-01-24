В городе Рот-ам-Зе в федеральной земле Баден-Вюртемберг в Германии открыли стрельбу. В результате этого погибли как минимум шесть человек. Несколько человек ранены.

Об этом пишет Focus.

Полиция сообщила, что операция по задержанию стрелка началась в 12:45 по местному времени, в 13:45 по Киеву, и сейчас уже все под контролем. Стрелок задержан, других подозреваемых нет. По данным полиции, преступник и его жертвы были знакомы.

Ранее "Страна" писала, что под Киевом мужчина устроил стрельбу по собутыльникам, распивавшим алкоголь на детской площадке.

Также мы рассказывали, что в США произошла трагедия со стрельбой в школе. В городе Хьюстон, штат Техас, на территории средней школы Беллер один из учеников открыл прицельный огонь по своим товарищам. Один из школьников в результате стрельбы погиб.