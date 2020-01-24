Бывший президент Украины Петр Порошенко вышел после допроса в Государственном бюро расследований, который продлился около трех часов, и выступил перед журналистами. По его словам, уголовное дело против него - политические преследование и месть.

"Безусловно, все это носит характер политических преследований. Пожалуйста, если есть месть к Порошенко со стороны руководства страны или руководства правоохранительных органов, но они вредят Украине, они подрывают международный авторитет, они подрывают Минские соглашения, они подрывают право Украины на самозащиту в рамках ротации кораблей и украинского статуса Керченского пролива", - заявил Порошенко.

По его словам, следователи специально вызвали его в этот день, чтобы помешать отправиться в Давос, где у Порошенко были запланированы международные встречи.

"Я был вынужден отменить международный визит. В Давосе у меня были запланированы ряд международных встреч, и я думаю, что с высокой вероятностью они мониторят мою переписку, увидели заказ билетов, и именно в этот день назначили допрос как свидетеля", - сказал бывший президент.

Также Порошенко заявил, что все дела против него были заведены по заявлению юриста Андрея Портнова и депутатов которые представляют пятую колонну.

По его словам, следователи так и не смогли допросить его по всем открытым уголовным делам из-за нехватки времени.

"Им нужно шоу, шоу пишут известные сценаристы "Сватов" или "95-го квартала". Подчеркиваю, шоу мы им делать не дадим", - заявил Порошенко.

Также он сообщил, что если он будет в стране, то придет на следующий допрос (ближайший 31 января). А он может не прийти, поскольку упомянул, что собирается 27 января на Парламентскую ассамблею НАТО.

"У нас в конце января должна быть Парламентская ассамблея НАТО, 27 я туда выезжаю, они назначают на 31 число снова допрос. Единственное для чего это делается, чтобы помешать международной деятельности", - заявил Порошенко.

Напомним, Порошенко обвиняют в госизмене при подписании Минских соглашений в феврале 2015 года. Дело в том, что экс-глава государства еще тогда перешел все "красные линии", которые он сейчас чертит Владимиру Зеленскому. Это проведение выборов на Донбассе до возвращения границы, особый статус Донбасса с внесением в Конституцию и многие другие нормы Минска-2.

Как писала "Страна", сегодня перед допросом в ГБП Порошенко выступил перед протестующими против назначения на пост заместителя главы ГБР бывшего адвоката Януковича Александра Бабикова и назвал правоохранителей негодяями.