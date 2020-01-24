По распоряжению Министерства культуры и туризма КНР турагентства приостановили продажу турпакетов для путешествий по стране и за ее пределами. Поскольку ограничительные меры введены накануне наступления в Китае нового года, это существенно ударит поо туристической сфере. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции документ.

Уточняется, что с помощью таких мер власти пытаются сдержать распространение нового типа коронавируса, от которого в Китае скончались уже более 20 человек. Ограничения пришлись на начало китайских новогодних каникул, когда миллионы граждан Китая традиционно отправляются в путешествия по Китаю и за границу, они станут большим ударом по туристической индустрии страны.

Из-за распространения вируса в Китае прекращается доступ ко многим достопримечательностям. В частности, закрывается часть Великой Китайской стены, находящаяся на перевале Цзюйюн. А у посетителей городка Губэй, расположенного возле Великой Китайской стены, перед визитом будут измерять температуру.

Пекинский национальный стадион, также известный как "Птичье гнездо", закрыли до 30 января. С субботы туристам закроют доступ в гробницы императоров династии Мин и лес пагод Иньшань в Пекине. Ранее было объявлено о закрытии комплекса парка развлечений Диснейленд в Шанхае. Компания Cirque du Soleil, организующая цирковые шоу, объявила об отмене представлений на востоке Китая.

Ранее "Страна" писала о том, что по состоянию на утро пятницы, 24 января, в Китае число заболевших уханьской пневмонией достигло 830 человек, 25 из них умерли.

Также мы сообщали, что власти КНР из-за смертоносного вируса заблокировали уже 13 городов с населением 30 миллионов человек.