Директор авиационного госпредприятия "Антонов" Александр Донец получил 1,2 млн гривен за декабрь, что больше, чем у главы "Укрпочты" Игоря Смелянского и президента США Дональда Трампа.

Всего за декабрь Донец получил 1 миллион 203 тысячи 67 грн. Денежные средства были получены им 20 января. Об этом сообщают "Украинские новости".

Напомним, Донец занимает должность руководителя ГП "Антонов" с 30 мая 2018 года. Он рассказывал о сложностях производства самолетов без российских комплектующих и говорил о планах запустить серийное производство самолетов Ан-158 и Ан-178 без российских деталей.

Для сравнения президент США Дональда Трампа получает 33,3 тыс. долларов в месяц (около 800 тыс. гривен по курсу НБУ), а у гендиректора государственной компании "Укрпочта" Игоря Смелянского зарплата составила 1 миллион 24 тысячи гривен. При этом зарплата главного почтмейстера США почти на $24 тысячи меньше, чем у Смелянского.