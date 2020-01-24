Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" потребовала от правоохранителей немедленно расследовать нападение, совершенное на народного депутата от ОПЗЖ Илью Киву 22 января. В данный момент парламентарий находится в больнице.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии, публикованном на ее официальном сайте в пятницу, 24 января.

"В среду, 22 января 2020 года, совершено бандитское нападение на народного депутата Украины, члена партии "Оппозиционная платформа – За життя" Илью Киву. Подозреваемый мужчина – из группы националистов – нанес парламентарию несколько ударов. В данный момент Илья Кива находится в больнице", - говорится в сообщении.

Как отмечается, нападавший возможно находился под государственной охраной "Альфы", которая предоставляется только высокопоставленным госчиновникам. С месте инцидента он скрылся на бронированном автомобиле с поддельными номерами, брендированном эмблемой этой охранной структуры.

"Неизвестный неоднократно пытался спровоцировать народного депутата на конфликт (очевидно, у него была команда дискредитировать нардепа). Но, увидев, что политик не поддается на провокации, мужчина набросился на Илью Киву", - отметили в партии.

В "Оппоплатформе" требуют, чтобы полиция немедленно начала расследовать нападение на Киву и задержала злоумышленника. Также в политсиле требуют объяснить, кто стоит за нападением на нардепа.

Напомним, 22 января в ресторане в центре Киева произошла стычка с участием народного депутата Ильи Кивы. Инцидент случился в ресторане MOCCO по адресу Крещатик, 15/4.

После этого Кива написал заявление об избиении в полицию и рассказал об угрозах накануне драки.

Также "Страна" подробно разбиралась, почему депутат Кива подрался с атошником из батальона Корчинского и кого из них посадят.